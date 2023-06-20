За месяц госдолг Удмуртии сократился на 2 млрд рублей

93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 1 июня госдолг Удмуртии составил 71,96 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

По сравнению с показателями минувшего месяца госдолг сократился на 2,09 млрд рублей. 66,96 млрд рублей (93%) от общего объема составили кредиты из федерального бюджета. А оставшиеся 5 млрд рублей (7%) – обязательства по ценным бумагам. Напомним, ранее региональные власти взяли бюджетный кредит от управления федерального казначейства для выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы.

На начало месяца расходы на выплаты платежей в счет погашения долга составили 133 млрд рублей. Задолженности и расходы на обслуживание госдолга отсутствуют.

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