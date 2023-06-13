Около 10 млн рублей выделили на компенсации пострадавшим от птичьего гриппа хозяйствам Удмуртии

На получение компенсационных выплат за изъятую птицу поступило 1 361 заявление Фото: Константин ИВШИН

Владельцы животноводческих хозяйств в Удмуртии начали получать компенсацию за изъятие птицы и продукции птицеводства в связи с высокопатогенным гриппом птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего из регионального бюджета на выплаты выделили порядка 10 млн рублей.

«С момента получения информации о возникновении вспышек на территории сопредельных субъектов, государственная ветеринарная служба работает в режиме «Повышенная готовность», обеспечивается оперативный обмен информацией для принятия мер. Указами главы Удмуртии ограничены карантинные зоны, определены очаги, угрожаемые зоны и зоны наблюдения», – сообщил начальник ГУ ветеринарии республики Роман Габдрахманов.

Всего в рамках проведения мероприятий ведомства было изъято 26 093 головы птицы и 43 515 яиц в 1 361 подсобном хозяйстве в Глазове, Ижевске, а также в Глазовском, Завьяловском, Кезском и Красногорском районах региона. Всем владельцам возмещается ущерб в размере стоимости продукции, установленной в регионе за день до изъятия. Так, компенсация за взрослую курочку составила 375 рублей, за утку – 1 500 рублей, гуся – 2 000 рублей, яйцо – 7,78 рубля за штуку.

«На получение компенсационных выплат за изъятую птицу в главное управление ветеринарии поступило 1 361 заявление – все они обработаны. Общая сумма выплат составила 9 миллионов 369 тысяч рублей. Подготовлены проекты распоряжений правительства региона на возмещение расходов. Все выплаты будут осуществлены в самые сжатые сроки», – заверил Габдрахманов.

Напомним, 5 мая в Глазове был обнаружен первый в Удмуртии очаг заражения высопатогенным птичьи гриппом. Затем вирус выявили в Ижевске, Кезу, а также в Красногорском районе. По словам специалистов, в регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеванием. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как менялась ситуация с гриппом в течение месяца.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Жители 196 домов Ижевска останутся без горячей воды с 13 по 27 июня

Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске