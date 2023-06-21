35-летнего жителя Ижевска осудили за публикацию экстремистской символики в интернете

Ижевчанина приговорили к штрафу Фото: Мария Бакланова

За публикацию экстремистской символики в интернете на скамье подсудимых оказался 35-летний ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время мониторинга одной из соцсетей полицейские наткнулись на публикацию с изображением, которое имело внешнее сходство с нацистской символикой. Позднее стражам порядка удалось выяснить, что автор поста знал о значении запрещенной атрибутики и осознанно выложил ее в интернет.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). За свое нарушение ижевчанин расплатился административным штрафом.

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