22 июня в Ижевске на минуту остановится общественный транспорт

В Ижевске пройдет акция «Минута молчания» Фото: Эдуард КАРИПОВ

22 июня, в 13:15 в столице Удмуртии остановится весь общественный транспорт. Об этом сообщают пресс-служба ИжГЭТ и ИПОПАТ.

Таким образом предприятия присоединятся к акции «Минута молчания», которая проводится в честь погибших во время Великой Отечественной войны героев. Кроме того, остановится работа в магазинах торговых сетей «Лента», «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток» и «Ашан». В указанное время все уличные громкоговорители города пробьют ровно 60 ударов

Напомним, в День памяти и скорби в Ижевске также состоится ряд других акций. В их числе «Огненная картина войны», «Свеча памяти», «Помним» и др. Подробнее об этом мы писали здесь.

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