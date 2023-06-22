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НовостиОбщество22 июня 2023 7:00

Огненную картину из 10 тысяч свечей зажгли в Ижевске 21 июня

У мемориала боевой и трудовой славы появилось изображение паровоза на железной дороге Ижевск – Балезино
Виола Романова
Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

21 июня в 21:00 у мемориала боевой и трудовой славы в Ижевске зажгли 10 тысяч свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Огненная картина изобразила надпись «Удмуртия помнит» и паровоз на железной дороге Ижевск – Балезино, которую 80 лет назад построили жители региона, трудящиеся на благо победы во время Великой Отечественной войны. Акция в очередной раз объединила всех желающих почтить память героев.

Напомним, 22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ижевск присоединился к акции «Минута молчания», и сегодня, в 13:15 весь город остановится.

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