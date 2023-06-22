На пост главы Киясовского района претендуют двое кандидатов

Кандидаты на пост главы Киясовского района. Фото: @kiyas_rajon

В Киясовском районе определились двое кандидатов на пост главы администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, финалистами конкурса на должность руководителя стали замглавы администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ Кирющенков Сергей и замглавы – начальник управления документационного обеспечения администрации Малопургинского района Максимов Кирилл.

Следующий глава муниципалитета будет избран 29 июня советом депутатов. Напомним, 9 января 2023 года экс-руководитель Киясовского района Сергей Мерзляков досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

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