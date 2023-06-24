Сброс сточных вод зафиксировали на реке Вала в Удмуртии

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В Удмуртии зафиксировали факт сброса сточных вод в реку Вала. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.
19 и 20 июня специалисты ведомства отобрали пробы воды на реке и отправили их на анализ. Сейчас ведется работа по установлению лиц причастных к сбросу сточных вод. Затем полученную информацию направят в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.
Напомним, ранее на реке зафиксировали массовый мор рыбы. Специалисты связали экологическую катастрофу с залповым сбросом отходов животноводства с одного из местных предприятий.
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