Бывший ГФИ по Удмуртии Сергей Панов стал почетным гражданином региона

Панову присвоили звание за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии Сергею Панову присвоили звание почетного гражданина республики. Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, ранее Панов занимал пост главного федерального инспектора по Удмуртии. Как отмечают в правительстве, экс-ГФИ посвятил свою жизнь благополучию и поддержанию правопорядка в Удмуртии. Панов отмечен знаками почетного работника прокуратуры, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а также награжден именным офицерским кортиком за безупречную службу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии две женщины фиктивно зарегистрировали двух иностранцев в своих домах

Женщина погибла при пожаре на Пионерской улице в Ижевске

«Понимала, что жду только один результат – 100 баллов»: стобалльница ЕГЭ из Ижевска рассказала, как сдавала химию