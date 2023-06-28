На 900 млн рублей сократится финансирование строительства школ в Удмуртии в 2023 году

Субсидирование на плановый период 2024 года сократится на 714 млн рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Финансирование из федерального бюджета на строительство новых школ в регионе сократится в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщила министр финансов республики Вера Сухих на очередной сессии Госсовета.

В 2023 году финансирование сократилось на 897 млн рублей, а субсидирование на плановый период 2024 года – на 714 млн рублей. По словам Сухих, это связано с пересмотром планов по строительству школ в Удмуртии по соглашению с федеральным правительством.

«Здесь проговорю, что ориентировочная потребность на строительство 4 школ составляет 4,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд — из федерального бюджета, наше софинансирование составляет 131,5 млн рублей. Еще 2,9 млрд рублей — это сверх софинансирование, его в бюджете нет и не представляется возможными изыскать эти средства», – сообщила Сухих.

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