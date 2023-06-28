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НовостиЭкономика28 июня 2023 9:18

На 900 млн рублей сократится финансирование строительства школ в Удмуртии в 2023 году

Субсидия на плановый период 2024 года также сократится
Виола Романова
Субсидирование на плановый период 2024 года сократится на 714 млн рублей

Субсидирование на плановый период 2024 года сократится на 714 млн рублей

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Финансирование из федерального бюджета на строительство новых школ в регионе сократится в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщила министр финансов республики Вера Сухих на очередной сессии Госсовета.

В 2023 году финансирование сократилось на 897 млн рублей, а субсидирование на плановый период 2024 года – на 714 млн рублей. По словам Сухих, это связано с пересмотром планов по строительству школ в Удмуртии по соглашению с федеральным правительством.

«Здесь проговорю, что ориентировочная потребность на строительство 4 школ составляет 4,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд — из федерального бюджета, наше софинансирование составляет 131,5 млн рублей. Еще 2,9 млрд рублей — это сверх софинансирование, его в бюджете нет и не представляется возможными изыскать эти средства», – сообщила Сухих.

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