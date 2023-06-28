Замминистра здравоохранения Удмуртии раскритиковал работу поликлиники №5 в Ижевске

Фото: @a.b_popov

28 июня замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов отправился в поликлинику №5 в Ижевске в качестве тайного пациента. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Первое, что ощутил на себе – некачественную работу администраторов и регистраторов. В частности, в распределении потоков пациентов», – отметил чиновник.

Также Попов остался недоволен работой кабинета неотложной помощи – он оказался нерабочим из-за того, что врач ушел на больничный.

«Проверил и запись на прием к терапевту и ЛОРу. Свободные слоты у ЛОРа были, а вот к терапевту было затруднительно записаться», – сообщает Попов.

Пациенты в очередях пожаловались замминистру на низкую доступность медицины и нехватку специалистов участковой службы терапевтов в медучреждении. Руководству поликлиники поручили исправить выявленные недостатки. Результаты работы проверят на следующей неделе.

Напомним, что в декабре 2022 года вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук отправилась с подобной проверкой в ГКБ №6. В очереди она провела полтора часа.

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