Реальная зарплата жителей Удмуртии за 2023 год увеличилась на 7,2%

Самую высокую зарплату получают сотрудники компаний, работающих в сферах информации и связи Фото: Ульяна Колмогорова

За первые 4 месяца 2023 года средняя зарплата жителей Удмуртии составила 48 434 рубля. Как сообщает Удмуртстат, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и учетом изменения потребительских цен реальная оплата труда увеличилась на 7,2%.

Но в то же время в Удмуртии сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. Самую высокую зарплату получают сотрудники компаний, работающих в сферах информации и связи – 81 663 рубля (+27,3% к апрелю 2022 года). Высокую оплату труда получают также и работники организаций финансовой и страховой деятельности – 76 281 рубль в месяц (+26,4%).

А вот наименьший прирост начислений зарплаты был в организациях сферы здравоохранения – 12,4%, образования – 9,8% и культуры – 6,4%. В ведомстве также отмечают, что в апреле 2023 года уровень оплаты труда сотрудников гостиниц и общепита был на 19 тысяч рублей ниже среднереспубликанского, а у администраторов – на 18 тысяч. Напомним, в 2022 году реальная зарплата жителей Удмуртии увеличилась лишь на 1,8%.

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