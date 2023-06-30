Экс-директора охранной организации школы №88 в Ижевске осудят

Суд пройдет 6 июля Фото: Мария Бакланова

В Ижевске перед судом предстанет А. Злобин – бывший директор охранной организации «Щит», которая обеспечивала безопасность в школе №88. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В трагический для всего города день – 26 сентября 2022 года обвиняемый и его охранная организация не смогли обеспечить безопасность в школе №88, что в результате привело к трагедии. Напомним, вооруженный выпускник школы – Артем Казанцев вошел в учебное заведение и открыл стрельбу. Преступник прошелся по этажам школы, расстреливая беззащитных детей и учителей. В результате трагедии погибли 18 человек. Подробнее о происшествии «Комсомолка» рассказывала здесь.

Судебное заседание над Злобиным А. пройдет 6 июля 2023 года в 10:00.

«В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – добавили в пресс-службе судейского сообщества.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

9-летний мальчик утонул на реке в Удмуртии

Движение транспорта на Авангардной улице в Ижевске перекроют на 4 дня

Жительница Удмуртии отправится в колонию за удар кастрюлей по голове сожителя