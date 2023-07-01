350 тысяч рублей компенсации заплатит ГКБ №6 Ижевска за травму врача

Женщина работала в отделении с больными коронавирусом Фото: Мария Бакланова

Сотрудница ГКБ №6 в Ижевске подала в суд на организацию за полученную ей травму. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртии.

С апреля 2021 года женщина работала в отделении для лечения пациентов с коронавирусом. В сентябре того же года врач поскользнулась на влажном полу, упала и получила травму, в результате которой не могла работать до декабря 2021 года.

Женщина подала иск о взыскании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 86 200 рублей за лечение. В рамках расследования выяснилось, что потерпевшая не носила специальную обувь. Суд пришел к выводу, что причиной несчастного случая стала личная неосторожность женщины. В итоге с больницы взыскали 350 тысяч рублей моральной компенсации и 24 433 рубля за лечение. Решение суда в законную силу не вступило.

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