Девять выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Сейчас в регионе зарегистрировали 43 стобалльных результата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускникам 11 классов в Удмуртии поступили результаты ЕГЭ по информатике, который они написали 19 и 20 июня. Как сообщает пресс-служба регионального центра оценки качества образования, максимальный балл получили 9 ребят.

В ведомстве отметили, что один из стобалльников – выпускник Физико-математического лицея в Глазове Григорий Завьялов стал единственным в республике, кто получил максимальный результат сразу по двум предметам – математике и информатике.

На данный момент в Удмуртии 43 стобалльных результата по математике, русскому языку, литературе, географии, химии, физике, биологии и информатике. Ранее «Комсомолка» связалась с одной из стобалльниц и узнала, как девушка готовилась к сдаче ЕГЭ.

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