Девять жителей Сарапула осудили за организацию азартных игр

Деньги, заработанные на азартных играх, переданы в доход государства Фото: Константин ИВШИН

В Сарапуле по обвинению в организации азартных игр перед судом предстали 9 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2021 и 2022 годах обвиняемые проводили азартные игры в подпольных казино и таким образом незаконно обогатились на более чем 1,4 млн рублей. Эти деньги, а также игровое оборудование были конфискованы полицейскими в доход государства.

Сообщников признали виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны группой лиц по предварительному сговору) и приговорили к наказанию в виде одного года и 1,2 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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