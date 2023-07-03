Девять жителей Сарапула осудили за организацию азартных игр

Деньги, заработанные на азартных играх, переданы в доход государства
Фото: Константин ИВШИН
В Сарапуле по обвинению в организации азартных игр перед судом предстали 9 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В 2021 и 2022 годах обвиняемые проводили азартные игры в подпольных казино и таким образом незаконно обогатились на более чем 1,4 млн рублей. Эти деньги, а также игровое оборудование были конфискованы полицейскими в доход государства.
Сообщников признали виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны группой лиц по предварительному сговору) и приговорили к наказанию в виде одного года и 1,2 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
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