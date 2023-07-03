2-й роддом, дороги и общежития - вышла вторая серия интервью с Главой Удмуртии

Александр Бречалов ответил на вопросы Анастасии Власовой в эксклюзивном интервью Фото: Эдуард КАРИПОВ

Во второй части эксклюзивного интервью с главой Удмуртии Александром Бречаловым затронули важные городские и социальные темы.

О закрытии роддома №2

«Выплаты все соответствующие получили. Проблем здесь нет. Что будет на этом месте – другой вопрос. Здание, скорее всего, нужно сносить. Будем смотреть, потому что реконструировать и делать капитальный ремонт обойдется дороже, чем построить новое современное. Мы все обращения жителей внимательно смотрим и анализируем. По 2-му роддому от жителей у меня ни одного обращения. Да, от коллектива было, но это другая история».

О ремонте ижевских дорог

«Возьмите объекты, которые были сделаны начиная с 2018 г. Большинство из 118 дорог, отремонтированных за это время, сделаны в хорошем качестве. Я знаю объекты, которые мы сделали плохо, например, пересечение Пушкинской с переулком Широким. Не учли всех особенностей и сейчас там «стиральная доска» - да, это признаем и исправим. Хотя сделали всё по технологии. Но сейчас я понимаю, что надо было делать как Москва, Подмосковье и Татарстан - с бетонной прослойкой. Но в целом плохие дороги в Ижевске остались там, где их годами не ремонтировали. Такие участки еще есть».

Про создание кампуса для вузов

«Пока не буду далеко заходить, те проекты, которые мне привезли, они на миллиарды миллиардов. Проект полукоммерческий - студенты и сейчас платят какую-то копеечку, хотя там не за что платить. Но если будет современное, светлое, просторное и наполненное каким-то содержанием пространство, то многие готовы платить и больше. Я посмотрел некоторые объекты, например, в Казани. Что нужно делать, мы понимаем, считаем сейчас все расходы. Но я хочу, чтобы это был не госпроект, а государственно-частное партнерство. Потому что за привлечение студентов - своих будущих работников - должны бороться в первую очередь заводы. У них заказы и потребности на годы вперед. И если они будут нам помогать в проектировании, то это будет намного более реальная история, чем мы просто сами всё придумаем».

О безопасности школ

«На рынке труда охранников и так не хватало. А сейчас с повышением кадровой потребности на заводах и т. д., вероятно, и зарплаты выросли. Поэтому мы будем, конечно эти цифры (стоимость 1 часа работы охранников - прим. ред.) пересматривать. Но повторю, никакая зарплата не гарантирует, что охранник будет добросовестно следить за своим объектом. Хорошо помню, как через 3 дня после трагедии, женщина прислала мне фото, где битком детей в фойе, а охранник - молодой мужчина - сидит спиной к входу и играет в телефон. Я сразу съездил туда, моментально отреагировал. Всё так и есть: ЧОП, контракт, квалифицированный охранник - и такой результат».

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