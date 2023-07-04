Сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Удмуртии

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Фото: архив редакции

В Удмуртии сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, который двигался на огромной скорости. Однако водитель решил не останавливаться, а продолжать движение, тогда полицейские бросились в погоню за нарушителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе преследования злоумышленник совершал опасные маневры, которые могли стать причиной ДТП.

«Когда лихач выехал за пределы населенного пункта, сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия для остановки его легковушки. Выбрав безопасный участок дороги, один из стражей правопорядка сделал предупредительные выстрелы в воздух, а после – по колесам преследуемого транспортного средства», - сообщает ведомство.

В результате их повреждений мужчине все-таки пришлось остановиться. Его задержали.

За рулем автомобиля находился пьяный 28-летний мужчина. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был судим за повторную езду в пьяном виде на большой скорости.

Молодой человек объяснил, что выпил в честь своего дня рождения.

Сотрудники полиции составили на мужчину несколько административных протоколов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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