Ольга Абрамова займет пост первого вице-премьера правительства Удмуртии

Ранее Абрамова занимала должность министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии
Фото: Амир Закиров
Сегодня, 4 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о назначении Ольги Абрамовой на должность первого вице-премьера. По словам руководителя региона, чиновница будет отвечать за экономический блок.
«Не стоит даже перечислять ее успехи в сельском хозяйстве. Вы видите, как меняются наши районы, и какие проекты реализуются. Конечно же еще и благодаря Минсельхозу и правительству России, но тем не менее – это наши проекты. У Ольги Викторовны есть огромное желание развиваться, есть понимание, что существуют большие резервы с точки зрения развития экономики в районах и наших малых городах. Это будет ее основной задачей», – сообщает Бречалов.
Ранее пост первого заместителя председателя правительства Удмуртии занимал Константин Сунцов. Но 4 июля стало известно о его назначении на должность постпреда главы Удмуртии при президенте РФ.
СПРАВКА:
Родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района.
2001-2003 гг. – техник ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов».
2003-2006 гг. – заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический колледж».
2006-2008 гг. – главный экономист ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия».
2008-2009 гг. – гендиректор ООО «Aгропромышленная компания «Удмуртия».
2009-2012 гг. – начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
2012-2014 гг. – руководитель секретариата заместителя председателя правительства Удмуртии администрации главы и правительства Республики.
2014-2016 гг. – руководитель проектов по АПК, заместитель начальника управления комплексного развития АПК ООО «КОМОС ГРУПП».
2016-2017 гг. – гендиректор ООО «Агрокомплекс «Бабинский».
С февраля по апрель 2018 г. – исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
2018-2020 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
2020- 2021 гг. – заместитель председателя правительства Удмуртии – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сергей Смирнов ушел с поста постпреда главы Удмуртии при президенте России
Константин Сунцов становится постпредом главы Удмуртии при президенте РФ
«Сказала, что еще нарожает»: что говорят односельчане о многодетной матери, у которой погиб ребенок