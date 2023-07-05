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НовостиОбщество5 июля 2023 9:22

Мечеть планируют построить на Песочной улице в Ижевске

Она появится в Октябрьском районе города
Источник:kp.ru
Вот так будет выглядеть будущая мечеть. Фото: debate.izh.ru

Вот так будет выглядеть будущая мечеть. Фото: debate.izh.ru

Мечеть «Хамид-250» может появиться на Песочной улице в Ижевске. Сейчас в городе проходят общественные суждения о предоставлении разрешения на использование земельного участка для строительства, документ о проведении которых подписал еще экс-градоначальник столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Фото: debate.izh.ru

Фото: debate.izh.ru

По планам регионального духовного управления мусульман Удмуртии, мечеть будет вмещать в себя 250 посетителей – 170 мест мужской и 80 мест женской залы. В здании будет три этажа, один из которых цокольный. В мечети также разместят тахаратные, учебные классы и конференц-зал. Отметим, что сейчас участок, где планируют построить мечеть, полностью заполнен деревьями.

Фото: debate.izh.ru

Фото: debate.izh.ru

Экспозиция с проектом и информационными материалами открыта до 10 июля в здании администрации Октябрьского района города. В этот период местные жители могут предложить замечания и рекомендации по вопросу общественных обсуждений.

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