«Работать есть над чем»: поликлинику №5 снова проверил замминистра здравоохранения Удмуртии

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Спустя неделю замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов вновь посетил городскую поликлинику № 5. В прошлый раз он пошел в медучреждение в качестве тайного пациента – впечатления были не из лучших.

«Ситуация улучшилась, но работать еще есть над чем», – подчеркнул Попов после повторного посещения.

В поликлинике начал работать кабинет неотложной помощи, куда нужно при острых болях и при любых экстренных случаях, – в прошлый раз он не функционировал.

Чиновник проверил запись к врачу и работу регистратуры. По его словам, к терапевтам и к узким специалистам есть свободные номерки. А если нет, то можно оставить заявку в листе ожидания в регистратуре.

Кстати, в этой поликлинике весьма неплохая укомплектованность врачами – 15 терапевтов, хирург, ЛОР, офтальмолог, невролог, гинекологи. Пациенты могут пройти сделать флюорографию и маммографию, УЗИ, а также рентген-исследования.

«С коллегами договорились, что все выявленные недостатки будут постепенно устраняться. Обещаю, что мои рабочие визиты в поликлинику будут регулярными», – подчеркнул Александр Попов.

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