Гороскоп на день: 7 июля Девам стоит аккуратно переходить дорогу, а Скорпионов ждет сюрприз в постели

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет все знаки зодиака 7 июля.

ОВЕН

Время уйдет на домашние хлопоты: готовку, уборку, стирку и тому подобное. Да, отношения с друзьями и второй половинкой уйдут на второй план, зато вы разгрузите голову.

ТЕЛЕЦ

Возможно легкое недомогание, но не настолько серьезное, чтобы бежать к врачу. Но отложить дела и не появляться на работе все-таки стоит: вашему организму нужен отдых.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы столкнутся с проблемой, но легко смогут ее решить. В подобных ситуациях вы уже бывали и знаете, что делать. Нервы ситуация, конечно, потреплет. Возможно, придется применить знания, которым вас научили родители.

РАК

Вселенная даст ответы на все ваши вопросы. Вы поймете, что вы за человек, какая у вас миссия и что вообще происходит с вашей жизнью. Озарение снизойдет внезапно.

ЛЕВ

Если вы думаете о смене работы, то в этот день как раз есть шанс найти место с хорошей зарплатой и отличными условиями. У вас появится шанс проявить свои таланты и еще заработать на этом.

ДЕВА

Стоит смотреть по сторонам и аккуратно переходить дорогу. Иначе возможны травмы. Также вы можете столкнуться с рядом мелких неприятностей.

ВЕСЫ

Внеплановое внезапное путешествие – почему бы и нет? Даже если это путешествие по пригородам. Заодно развеетесь и повидаетесь с друзьями.

СКОРПИОН

Ваша вторая половинка решит устроить вам сюрприз. В постели. Приготовьтесь к страстному вечеру и экспериментам.

СТРЕЛЕЦ

Может возникнуть ощущение, что вы потеряли контроль над собственной жизнью. Однако это не так. Все наладится.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня блещут и находятся в центре внимания. Однако стоит сдерживать свои эмоции – при таком количестве взглядов, которые к вам прикованы, излишний драматизм не сыграет вам на руку.

ВОДОЛЕЙ

За тяжелые труды Водолеи получат финансовое поощрение. После этого и вдохновения прибавится, и все будет получаться легко и быстро. Завал в списке дел, которые нужно сделать, станет меньше. Позитива и энергии прибавится.

РЫБЫ

Гениальная бизнес-идея может прийти в голову Рыбам в этот день. А звезды сложатся настолько удачно, что стоит немедленно начать воплощать ее в жизнь, пока не иссяк запал. Однако имейте в виду: для достижения успеха придется потрудиться.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии 6 июля

Прорыв воды произошел в городке Металлургов в Ижевске

Где купаться: сколько пляжей открыты в Удмуртии