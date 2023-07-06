Глава Удмуртии утвердил 6 членов комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска

Конкурс на пост главы Ижевска пройдет 24 августа Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил свою часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ижевска. Соответствующее распоряжение появилось на сайте регионального правительства.

Глава включил в состав комиссии и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева, его первого заместителя Дмитрия Миронова, депутата Госсовета Любовь Зайцеву, гендиректора Ижевского радиозавода Александра Майера, начальника государственно-правового управления администрации регионального правительства Владислава Поджарова и заместителя председателя госсовета Ивана Черезова.

Напомним, другие 6 членов комиссии были утверждены 29 июня на сессии Гордумы. Конкурс на должность главы пройдет 24 августа. Экс-градоначальник Олег Бекмеметьев досрочно сложил полномочия 26 мая. Ранее «Комсомолка» вспомнила главные главные заявления мэра за 4,5 года его работы и подвела их итоги.

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