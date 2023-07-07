787 новых уличных фонарей установили в Ижевске с начала 2023 года

До конца 2023 года в Ижевске установят еще около 800 фонарей Фото: Мария Бакланова

С начала 2023 года в столице Удмуртии стало на 787 уличных фонарей больше. Об этом сообщает администрация муниципалитета, ссылаясь на временно исполняющего обязанности главы города Владимира Гуляева. Работы проводились во всех районах Ижевска.

«В приоритете – микрорайоны частной застройки (например, Пазелы, Орловское), подходы к социальным учреждениям. Постепенно устраняем оставшиеся еще «темные закоулки» в спальных районах города», – сообщает Гуляев.

На установку освещения из бюджета города выделено более 8 млн рублей. В ведомстве отмечают, что до конца 2023 года в городе появится еще около 800 городских светильников.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила фотоподборку самых красивых фонарей столицы Удмуртии.

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