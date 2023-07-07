С погибшим в ходе СВО рядовым Алексеем Жигаловым простились в Удмуртии

Жигалов Алексей Николаевич. Фото: @id435166839

Сегодня, 7 июля, в Кезском районе простились с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Жигаловым. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Иван Богданов.

«Алексей ценой своей жизни отважно сражался за свободу и независимость нашей Родины. Его жизнь является примером отважного служения Отечеству для всех нас. Подвиг героя навсегда останется в сердцах наших жителей», – заявил Богданов.

Бойца посмертно представили к государственной награде – ордену Мужества. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования семье военнослужащего.

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