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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:28

Житель Ижевска чуть не выпал из окна многоэтажки на улице Молодежной

По словам очевидцев, мужчину спасали сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции
Софья Кель
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

9 июля в Ижевске из окна 9 этажа чуть не выпал местный житель. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Молодежной.

«На место сразу прибыли спасатели, скорая и полиция. Сейчас бедолагу увезла скорая для особенных больных», – сообщают ижевчане.

Судя по всему, мужчина объяснил свой поступок спасателю тем, что просто выпил и захотел покурить на балконе. О том, как же он тогда оказался в буквально подвешенном состоянии не сообщается.

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