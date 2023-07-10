Житель Ижевска чуть не выпал из окна многоэтажки на улице Молодежной

Фото: скриншот из видео

9 июля в Ижевске из окна 9 этажа чуть не выпал местный житель. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Молодежной.

«На место сразу прибыли спасатели, скорая и полиция. Сейчас бедолагу увезла скорая для особенных больных», – сообщают ижевчане.

Судя по всему, мужчина объяснил свой поступок спасателю тем, что просто выпил и захотел покурить на балконе. О том, как же он тогда оказался в буквально подвешенном состоянии не сообщается.

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