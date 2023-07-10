Аномальная жара до +36°C ожидается в Удмуртии 10 и 11 июля

Постарайтесь переждать жару в тени
Фото: Мария Бакланова
10 и 11 июля местами по Удмуртии ожидается аномальная жара – температура воздуха прогреется до +35, +36°C. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию Гидрометцентра.
Жителей просят по возможности переждать самое жаркое время суток, находясь в тени. Избегайте физических нагрузок, пейте не менее двух литров в сутки и не оставляйте детей и питомцев в припаркованных машинах.
Напомним, ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды на неделю.
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