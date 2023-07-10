Полицейские рассказали о поисках пропавшей 6-летней девочки из Удмуртии

Девочку искали в течение 8 часов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинском районе полицейские нашли пропавшую 6-летнюю девочку. О поисках малышки рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Девочка вышла на улицу погулять в районе 20:00, но домой не вернулась. Родители отправились на поиски ребенка самостоятельно, но так и не смогли найти дочь. Они сообщили о пропаже в полицию, стражи порядка осмотрели близлежащие дворы, детские площадки и подъезды.

Найти девочку удалось только спустя 8 часов. В 5:00 стражи порядка нашли ребенка в одном из СНТ. Малышка объяснила, что заблудилась во время прогулки и наткнулась на садовый массив.

«Противоправных действий в отношении нее не совершалось», – заверили полицейские.

Сейчас девочка находится дома в окружении родителей – ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья будет поставлена на профилактический учет.

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