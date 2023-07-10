Дополнительные 600 тысяч рублей выделили на борьбу с борщевиком в Ижевске

Деньги выделили из городского бюджета Фото: Мария Бакланова

Из бюджета Ижевска на борьбу с борщевиком выделили дополнительные 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Основные работы специалистов пройдут на улицах Ракетная и Союзная, а также на набережной пруда. Все точки были выбраны по обращениям местных жителей. Борщевик не просто выкосят, но и удалят его корневую систему. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, чем опасен борщевик, как с ним бороться и почему он продолжает разрастаться в Удмуртии.

В случае, если вдруг увидите в Ижевске борщевик, позвоните по номеру 072 или 998-072 (с мобильных), также можно написать в группу «Благоустройство Ижевска».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

Почти 150 домов Ижевска останутся без горячей воды в период с 11 по 31 июля

Погода на неделю в Ижевске: жара спадет и начнутся небольшие дожди