Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии 11 и 12 июля

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11 и 12 июля в Удмуртии ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

В связи с погодными условиями филиал «Удмуртэнерго» переведен в режим повышенной готовности. За работой энергообъектов установлен особый контроль, а также организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Жителей просят соблюдать меры безопасности – избегать высокие отдельно стоящие деревья, высотные строения, стоги сена и печные трубы, а также не приближаться к оборванным линиям связи и электропередач.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды на неделю.

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