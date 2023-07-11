10 июля в Ижевске обновился температурный рекорд 1954 года

Жара относится к опасным явлениям погоды Фото: Амир Закиров

10 июля в столице Удмуртии обновился температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По данным ведомства, в тени столбик термометра поднялся до +36,5°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году – +35,7°С.

«Температура воздуха 35°С и выше относится к опасным явлениям погоды, представляет угрозу для здоровья людей, а также может нанести значительный ущерб отраслям экономики», – сообщают синоптики.

Напомним, что сегодня в Удмуртии сохранится аномальная жара. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +36°C. Ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

11 июля на полигоне ТБО в Удмуртии произошел пожар

В новом сезоне в Ижевск с гастролями приедут звезды мировой величины