10 июля в Ижевске обновился температурный рекорд 1954 года

Жара относится к опасным явлениям погоды
Фото: Амир Закиров
10 июля в столице Удмуртии обновился температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
По данным ведомства, в тени столбик термометра поднялся до +36,5°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году – +35,7°С.
«Температура воздуха 35°С и выше относится к опасным явлениям погоды, представляет угрозу для здоровья людей, а также может нанести значительный ущерб отраслям экономики», – сообщают синоптики.
Напомним, что сегодня в Удмуртии сохранится аномальная жара. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +36°C. Ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю.
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