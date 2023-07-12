Памятник первому директору ИГМА Гавриилу Стерхову появится в Ижевске

Фото: izh.ru

На территории ИГМА установят памятник первому директору учебного заведения Гавриилу Стерхову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

С инициативой выступил ректор медакадемии Алексей Шкляев. В 2023 году учебное заведение отмечает 90-летие, и установка памятника станет отличным подарком к этому событию.

По мнению руководства ИГМА, увековечение памяти о первом директоре единственного медицинского вуза региона станет данью уважения всем, кто возглавлял академию. Деньги на разработку проекта, изготовление памятника, установку и его дальнейшее содержание берет на себя учебное учреждение.

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