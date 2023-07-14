Птенцы филинов и сов родились в зоопарке в Ижевске

Пока птенцы мало похожи на родителей. Фото: @club_udm_zoo

Детеныши филинов и полярных сов родились в зоопарке Удмуртии. Об этом ВКонтакте сообщает пресс-служба учреждения.

С февраля по апрель самцы ухаживали за своими дамами сердца – угощали лакомствами и громко хлопали крыльями, летая вокруг. Когда растаял снег гордые птицы выкопали в земле ямки и свили в них гнезда. Около месяца будущие мамы высиживали яйца, пока самцы защищали их от всех опасностей. И вот, наконец, на свет появились маленькие птенцы.

Сейчас детеныши мало похожи на родителей, – их тела покрыты не перьями, а детским серым пухом. Скоро они начнут линять.

Напоминаем, недавно в зоопарке родились 4 щенка морских котиков. Малыши уже окрепли и спокойно выходят вместе с родителями в вольер.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудят за изнасилование несовершеннолетних

Мужчина 2003 г.р. задел провода ЛЭП на рыбалке в Удмуртии и получил ожоги

Погода на выходные в Ижевске: в город вернутся дожди, а жары не предвидится