Случай африканской чумы свиней выявлен в Удмуртии

Заболевание может стать серьезной угрозой для отрасли свиноводства Фото: Архив КП

В Кизнерском районе выявлен первый в регионе случай африканской чумы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Диагноз подтвердился у кабана, которого поймали на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег». Сейчас специалисты ветслужбы республики пытаются предотвратить распространение африканской чумы свиней. Определены границы предполагаемых инфицированных объектов.

Убитого кабана уже сожгли, а в районе места охоты установлены дезбарьеры и выставлен круглосуточный пост ветеринарного контроля. Установлена 5-километровая карантинная зона.

Африканская чума свиней – это высоконтагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов. Заболевание может стать серьезной угрозой для отрасли свиноводства, так как грозит полным уничтожением поголовья на производствах.

«Угроза дальнейшего распространения остается велика, в том числе в связи с циркуляцией возбудителя у кабанов и их бесконтрольным перемещением», – сообщают в правительстве региона.

При внезапной смерти или одновременном заболевании свиней, а также резких изменениях в их поведении (угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы) стоит сообщать в государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии: 8 800-222-17-16.

Напомним, в мае 2023 года в Удмуртии был выявлен вирус высокопатогенного птичьего гриппа. Для борьбы с его распространением на начало июня в регионе уничтожили 26 093 головы птиц.

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