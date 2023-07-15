30-летнего жителя Сарапула зарезали ножом в кабине его авто

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Сарапуле по обвинению в убийстве арестован 56-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 11 июля 2023 года. Пьяный мужчина попросил своего 30-летнего знакомого довезти его на машине до дома в деревне Шадрино, на что потерпевший согласился. В ходе поездки мужчины поссорились, что сильно разозлило обвиняемого. Он взял в руки нож и ударил им водителя. От полученного ранения потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследования проведена судебно-медицинская экспертиза и опрошены свидетели.

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