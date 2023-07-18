Дополнительные шесть первых классов откроют в школе на Берша в Ижевске

В школе отказались от продленки и некоторых дополнительных занятий. Фото: @id811347524

В этом учебном году для первоклассников в школе в микрорайоне Берша в Ижевске открыли 6 дополнительных классов. Об этом сообщает исполняющий обязанности замглавы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Запрос на обучение действительно большой, – только на основной волне приема заявления подали 460 семей. Изначально в школе хотели открыть 10 первых классов, но спрос со стороны родителей почти в два раза больше. Поэтому в школе откроют дополнительные классы. Для этого администрации учреждения пришлось пожертвовать продленкой и частью дополнительных занятий. Также нескольким параллелям придется обучаться во вторую смену.

Чистяков также подчеркнул, что дети с улицы Берша также могут записаться в профильные классы в учебных заведениях соседних микрорайонов. К примеру:

– классы кадетского направления в школе №76

– классы эстетической и спортивной направленности в школе №81

– футбольный класс №77.

По словам Чистякова, власти рассматривают строительство новой школы в микрорайоне.

«Ожидаем включение в федеральную программу и начало строительства в 2025 году», – сообщил чиновник.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске до конца лета планируют отремонтировать улицу Кирова

Логистический центр Wildberries построят в Сарапуле до декабря 2023 года

За месяц госдолг Удмуртии увеличился на 2,8 млрд рублей