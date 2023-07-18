Власти рассматривают «быстрый» и точечный ремонт спуска к набережной в Ижевске

По словам властей, лестница находится в таком удручающем состоянии из-за недосмотра в части содержания Фото: Мария Бакланова

Лестничный спуск от монумента «Дружба народов» до набережной в Ижевске могут точечно отремонтировать. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гуляев.

Работы администрации начались после критики главы Удмуртии на аппаратном совещании 17 июля. Бречалов возмутился состоянием ступеней и назвал действия администрации района «глупостью, граничащей с идиотизмом».

По словам Гуляева, лестницу запустили в частности из-за недосмотра в части содержания объекта.

«К сожалению, это системная проблема наших общественных пространств. Поэтому будем пересматривать техзадания для подрядчиков, которые отвечают за обслуживание парков, скверов, мест для прогулок», – заявил врип градоначальника.

Сейчас городские власти рассматривают вариант «быстрого» текущего ремонта для обеспечения безопасности спуска. Параллельно с этим разрабатывается проект по реконструкции лестницы.

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