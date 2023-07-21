64-летняя пенсионерка погибла в ДТП в Удмуртии

Женщина скончалась на месте аварии. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 июля, в 18:00 на 5-м километре дороги «Ижевск – Ува – Киби-Жикья» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

41-летний пьяный водитель мотоблока не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП погибла его пассажир – 64-летняя пенсионерка. В ведомстве отметили, что у мужчины не было водительских прав.

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