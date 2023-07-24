Четверо человек пострадало в ДТП по вине пьяного 18-летнего водителя в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 июля, в 23:30 на 7 км дороги «Сарапул-Воткинск» произошло ДТП с 4 пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

18-летний пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2109» врезался в «Опель Астра» под управлением 38-летней женщины. В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Опеля»: 18-летний молодой человек и 13-летняя девочка.

В ведомстве отметили, что у пьяного лихача не было водительских прав. Ранее его штрафовали за езду в пьяном виде. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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