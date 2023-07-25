Прощание с бывшим главой Удмуртии Александром Соловьевым пройдет 26 июля

Политик скончался после продолжительной болезни
Фото: Архив КП
26 июля в 11:00 в соборе Александра Невского в Ижевске пройдет прощание с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».
Напомним, политик скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни 24 июля. Ранее бывший глава был осужден по делу о мошенничестве. В интервью Соловьев рассказал о жизни после приговора.
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