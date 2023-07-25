Прощание с бывшим главой Удмуртии Александром Соловьевым пройдет 26 июля

Политик скончался после продолжительной болезни Фото: Архив КП

26 июля в 11:00 в соборе Александра Невского в Ижевске пройдет прощание с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Напомним, политик скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни 24 июля. Ранее бывший глава был осужден по делу о мошенничестве. В интервью Соловьев рассказал о жизни после приговора.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни

Пожар в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы произошел в Ижевске

Житель Удмуртии строит музей живых ремесел в виде настоящего терема