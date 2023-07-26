Решение о мере пресечения Олегу Бекмеметьеву выносится в суде Индустриального района Ижевска

Экс-градоначальник обвиняется в злоупотреблении полномочиями Фото: Архив КП

В зале суда Индустриального района решается вопрос по избранию меры пресечения бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву. Наш журналист из зала суда сообщает, что следователи просят домашний арест, а адвокаты настаивают на запрете определенных действий.

Экс-главе вменяют часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

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