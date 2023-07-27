Врачи Ижевска выходили ребенка, который при рождении весил 470 граммов

Сейчас мальчик весит уже 2 149 граммов. Фото: Эльвира Пинчук
Из РКБ №1 в Ижевске выписали маму и ее близнецов, один из которых при рождении весил всего 470 граммов. Об этом в соцсетях сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Малыш с крайней степенью недоношенности родился в начале апреля. Он и его брат-близнец появились на свет всего на 27 неделе беременности.
Сейчас мальчик весит уже 2 149 граммов, хотя при рождении, по словам медиков, был похож на маленького котенка. Это первый случай в истории Перинатального центра больницы, когда врачи смогли выходить ребенка с такой экстремальной массой тела.
«Ребенок быстро развивается и отличается прекрасным аппетитом. Молодец, настоящий борец!» – рассказала Пинчук.
Мама и ее малыши находились под наблюдением врачей более двух месяцев. Близнецам оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь.
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