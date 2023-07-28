Трупы диких кабанов обнаружили в Вавожском и Алнашском районах Удмуртии

Кабаны не были заражены вирусом АЧС. Фото: @vetuprur

26 и 27 июля в Вавожском и Алнашском районах Удмуртии местные жители обнаружили туши диких кабанов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Трупы животных находились в поле. Ветеринары, специалисты Минприроды и представители районных администраций выехали на места для осмотра. Оказалось, что кабанчики были убиты человеком, – у них были пулевые ранения.

Однако, специалисты все равно оцепили места обнаружения мертвых животных сигнальной лентой, взяли пробы для исследования на наличие возбудителя африканской чумы свиней, а затем сожгли их. Зольный остаток закопали в яму. Землю, где лежали туши кабанов, дезинфицировали. При лабораторном исследовании проб на АЧС получен отрицательный результат.

Напомним, ранее в Кизнерском районе Удмуртии был зарегистрирован первый случай заражения африканской чумой свиней у дикого кабана.

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