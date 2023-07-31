34-летнего экс-полицейского из Ижевска осудили за участие в банде

В судебном заседании подсудимый признал вину. Фото: sudUdm

В Ижевске Верховный суд региона осудил 34-летнего бывшего сотрудника МВД. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, экс-полицейский обвинялся в пособничестве в фальсификации доказательств, участии в банде и разбойном нападении (ч. 5 ст. 3, ч. 1 ст.30; пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162; ч. 2 ст. 209 УК РФ).

В период с 19 сентября по 6 октября 2021 года осужденный помог подделать доказательства по делу об административных правонарушениях и, в результате к ответственности привлекли невиновного. Также с января по март 2022 года мужчина вступил в банду, членами которой также были и бывшие сотрудники спецподразделений силовых ведомств России. 5 марта 2022 года экс-полицейский участвовал в разбойном нападении на жителей Москвы, которых заманили в регион под предлогом продажи автомобилей. Участники банды под маскировкой сотрудников правоохранительных органов напали на потерпевших и украли 10 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о рассмотрении дела другого участника группировки – бывшего сотрудника ОМОН.

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