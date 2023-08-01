Все отравившиеся в лагере в Удмуртии дети выписаны из больницы

Всего пострадали 25 человек Фото: Архив КП

1 августа из больницы выписали последних двух детей, которые проходили лечение после отравления в оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Напомним, вспышку кишечной инфекции зарегистрировали 27 июля. Пострадали 25 человек, в том числе 21 ребенок. В больницу госпитализировали 17 пострадавших.

«В настоящее время все они в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются», – заверила вице-премьер.

Напомним, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. О всех деталях массового отравления «Комсомолка» писала здесь.

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