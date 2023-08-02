82% образовательных организаций Удмуртии прошли приемку к новому учебному году

Всего проверку пройдут 1 188 образовательных организаций Фото: Олег УКЛАДОВ

82% образовательных учреждений Удмуртии прошли проверку на готовность к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом 434 детсада, 429 школ, 20 учреждений профессионального образования и 96 учреждений дополнительного образования приняли к новому учебному году. Всего проверку должны пройти 1 188 организаций.

«Как и в предыдущие годы, в результате подготовки к 1 сентября учебного года 2023-2024 состояние учебного заведения должно обеспечить соответствие ключевым требованиям. Комиссия в ходе приемки проверяет готовность объекта по всем направлениям, в том числе: санитарная и гигиеническая безопасность и соответствие правилам и нормам СанПиН, степень защищенности зданий и прилегающих территорий от террористических атак и криминальных воздействий и т.д.», – рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Сейчас работы полностью завершены в 17 районах Удмуртии, в том числе Алнашском, Балезинском, Воткинском, Глазовском, Дебесском, Камбарском, Можгинском и т.д.

Напомним, что с 1 сентября в школах региона пройдет ряд изменений. Ранее «Комсомолка» писала о всех нововведениях, с которыми столкнутся дети и их родители.

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