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НовостиОбщество2 августа 2023 10:24

«Руки и пинцет обязательно должны быть чистыми»: анестезиолог рассказал, как самостоятельно справиться с укусом осы

Врач Кельмачев рассказал жителям Удмуртии, что делать при укусе осы
Софья Кель
Чтобы унять боль от укуса осы, можно приложить холод

Чтобы унять боль от укуса осы, можно приложить холод

Фото: Архив КП

Врач анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения ГКБ №6 в Ижевске Алексей Кельмачев рассказал, что нужно делать при укусе осы. Информацией поделилась вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Нужно осмотреть рану. Если осталось жало – аккуратно извлечь его, желательно при помощи пинцета. Руки и пинцет обязательно должны быть чистыми. Если жало невозможно извлечь, выдавливать из раны его нельзя. Это может ускорить процесс проникновения токсинов», – объяснил специалист.

Врач отметил необходимость обработки места укуса антисептиком. Дело в том, что на жале осы находится множество бактерий, которые попадают в организм вместе с ядом. Затем нужно наложить повязку. Это поможет локализовать яд и не даст ему распространиться.

«Чтобы унять боль, можно приложить холод. Полезным будет обильное питье. Это способствует мочевыделению и выведению токсинов из организма», – отметил Кельмачев.

Отмечается, что чувство першения в горле, головная боль, тошнота, головокружение, судороги и резкое падение давления после укуса осы являются признаками анафилактического шока. В таком случае необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

Отметим, что в июле 2023 года жители Удмуртии отметили необычную активность ос, а также их возросшее количество. Ранее «Комсомолка» объяснила, с чем это связано.

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