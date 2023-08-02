«Руки и пинцет обязательно должны быть чистыми»: анестезиолог рассказал, как самостоятельно справиться с укусом осы

Чтобы унять боль от укуса осы, можно приложить холод Фото: Архив КП

Врач анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения ГКБ №6 в Ижевске Алексей Кельмачев рассказал, что нужно делать при укусе осы. Информацией поделилась вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Нужно осмотреть рану. Если осталось жало – аккуратно извлечь его, желательно при помощи пинцета. Руки и пинцет обязательно должны быть чистыми. Если жало невозможно извлечь, выдавливать из раны его нельзя. Это может ускорить процесс проникновения токсинов», – объяснил специалист.

Врач отметил необходимость обработки места укуса антисептиком. Дело в том, что на жале осы находится множество бактерий, которые попадают в организм вместе с ядом. Затем нужно наложить повязку. Это поможет локализовать яд и не даст ему распространиться.

«Чтобы унять боль, можно приложить холод. Полезным будет обильное питье. Это способствует мочевыделению и выведению токсинов из организма», – отметил Кельмачев.

Отмечается, что чувство першения в горле, головная боль, тошнота, головокружение, судороги и резкое падение давления после укуса осы являются признаками анафилактического шока. В таком случае необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

Отметим, что в июле 2023 года жители Удмуртии отметили необычную активность ос, а также их возросшее количество. Ранее «Комсомолка» объяснила, с чем это связано.

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