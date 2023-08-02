Сплошной праздник: как попасть в семейную комедию

Снимок со съемок фильма «Праздники». Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Жителей Удмуртии приглашают принять участие в фото-марафоне #ПраздникиВКино, победители которого попадут на большой экран. Конкурс запустили в преддверии премьеры новой семейной комедии «Праздники».

До 10 августа включительно жителям нужно отправить в сообщества телеканала ТНТ в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» семейные фото с хэштегом # ПраздникиВКино. С подробными правилами проведения марафона можно ознакомиться по ссылке. Самые яркие фотографии попадут в фильм «Праздники»!

В комедии рассказывается о семье Пыжовых, майские праздники которых проходят не по запланированному ими плану. В фильме снялись Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко.

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