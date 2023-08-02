8 фото со Дня ВДВ в столице Удмуртии

Фото: Саша Рыбалкина

Сегодня, 2 августа, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск России. В Ижевске для них традиционно провели ряд торжественных мероприятий.

Фото: Саша Рыбалкина

В 10:00 у вечного огня в сквере Победы прошла минута молчания. Затем прошел митинг, в котором приняли участие представители военно-патриотических объединений и кадетов. Гости мероприятия возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы.

Фото: Саша Рыбалкина

Фото: Саша Рыбалкина

«Десантники, братья, с праздником! С днем ВДВ! Сегодня свою верность долгу и любовь к Родине бойцы бесстрашной «крылатой гвардии» доказывают, храбро сражаясь в зоне специальной военной операции. Мы гордимся мужеством наших парней и твердо верим: Победа будет за нами. Слава ВДВ!» – поздравил десантников председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: Саша Рыбалкина

Фото: Саша Рыбалкина

Поздравил героев дня и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«С самого основания элитного подразделения – и вот уже 93 года – вы на переднем краю. С неба в бой – по первому зову Отчизны вы всегда на самых горячих точках, где требуется мужество, сила, подготовка. Спасибо за службу!» – сказал руководитель региона.

Фото: Саша Рыбалкина

Фото: Саша Рыбалкина

После торжественной части праздник военнослужащих продолжился развлекательной программой и мастер-классами для детей от Союза десантников Удмуртии по сборке-разборке автомата, подтягиванию, отжиманию и т.д.

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