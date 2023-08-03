Движение троллейбусов №9 и 10 закроют до поселка Машиностроителей в Ижевске

Ограничения вводят из-за ремонта теплосети
Фото: Мария Бакланова
5 августа в Ижевске закроют движение троллейбусов №9 и 10 на участке от улицы Кошевого до пос. Машиностроителей в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Ограничения вводят из-за ремонта теплосетей на улице Новая. Напомним, движение транспорта на участке ограничат.
Из-за закрытия проезда движение общественного транспорта организовали следующим образом:
9 маршрут: Гор. Металлургов – ул. Кирова – ул. М.Горького – ул. Новоажимова – ул. Клубная – ул.К.Герда
10 маршрут: Ул. Ворошилова – ул.Молодежная – ул. Орджоникидзе – ул. К.Либкнехта – ул. Новоажимова – ул. Клубная – ул. К.Герда.
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