Движение троллейбусов №9 и 10 закроют до поселка Машиностроителей в Ижевске

Ограничения вводят из-за ремонта теплосети Фото: Мария Бакланова

5 августа в Ижевске закроют движение троллейбусов №9 и 10 на участке от улицы Кошевого до пос. Машиностроителей в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Ограничения вводят из-за ремонта теплосетей на улице Новая. Напомним, движение транспорта на участке ограничат.

Из-за закрытия проезда движение общественного транспорта организовали следующим образом:

9 маршрут: Гор. Металлургов – ул. Кирова – ул. М.Горького – ул. Новоажимова – ул. Клубная – ул.К.Герда

10 маршрут: Ул. Ворошилова – ул.Молодежная – ул. Орджоникидзе – ул. К.Либкнехта – ул. Новоажимова – ул. Клубная – ул. К.Герда.

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