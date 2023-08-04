Еще один кандидат заявился на пост следующего главы Ижевска

Следующим главой Ижевска может стать Рустам Зайнуллин
Фото: Диля Ахмадишина
3 августа документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал еще один претендент. Согласно данным на сайте администрации муниципалитета, им стал Рустам Зайнуллин.
Известно, что новый кандидат родился в 1983 году. Зайнуллин является руководителем строительной организации «Р-СТРОЙСЕРВИС». За должность следующего градоначальника столицы Удмуртии мужчина поборется с двумя безработными Сергеем Романовым и Олегом Овчинниковым, предпринимателями Сергеем Андреевым и Айдаром Шайбаковым, сотрудником Концерна «Калашников» Сергеем Шишкиным, сотрудником компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаилом Ивановым, сопредседателем УРРО «Деловая Россия» Юлией Камашевой и председателем общественной палаты города Александром Бадицей.
Отметим, что 24 августа конкурсная комиссия рассмотрит презентации претендентов, а затем выберет двух финалистов. Из них в начале сентября депутаты Гордумы выберут следующего главу Ижевска.
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